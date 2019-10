CALCIOMERCATO INTER DAMASCELLI CONTE - Le parole di Antonio Conte in ottica calciomercato di gennaio continuano a far discutere.

Anche dopo la vittoria col il tecnico dell'Inter è tornato a parlare della rosa ritenuta risicata e ha chiesto, anche se indirettamente, rinforzi nella prossima sessione di. Sull'argomento è intervenuto il giornalista Tonya 'Radio Radio': "Conte non vede tre o quattro giocatori presenti nella rosa, l'organico ha dei problemi, ma non ha intenzione di utlizzarli e non lo farà mai. La notizia, però, è che Conte rinunci a certi calciatori, nonostante le assenze, non tanto i nomi di questi tesserati".