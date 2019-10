GLOBE SOCCER AWARDS 2019 CANDIDATI / Il prossimo 29 dicembre al Madinat Jumeirah di Dubai andrà in scena la premiazione dei Globe Soccer Awards 2019 che celebreranno i personaggi che si sono distinti nell'ultimo anno calcistico. Nella giornata di oggi sono stati svelati i nomi dei candidati, divisi in diverse categorie che vanno dal miglior calciatore alla miglior calciatrice dell'anno, passando per allenatori e rivelazioni per un totale di sette categorie differenti.

Cinque invece gli allenatori candidati al premio di miglior coach dell'anno: immancabili Jurgen Klopp e Fernando Santos vincitori di Champions e Nations League, Presente anche Djamel Belmadi che ha sollevato la Coppa d’Africa alla guida dell’Algeria oltre a Massimiliano Allegri per quanto fatto con la Juventus ed infine ten Hag che ha incantato con l'Ajax.

Globe soccer Awards 2019, dai club alle rivelazioni: le candidature

Tra i club migliori dell'anno sarà lotta a tre con Liverpool, Ajax e il Lione femminile a darsi battaglia. I 'Reds' sono campioni d'Europa, così come le calciatrici francesi, mentre i 'Lancieri' hanno impressionato per il gioco espresso. Basta scelta tra i giovane rivelazione con Sancho, Joao Felix e Haaland a spiccare su tutti. Completano il quadro Ansu Fati e Havertz. Ultima nomination infine per i procuratori con Mino Raiola e Federico Pastorello che se la vedranno con il potentissimo Jorge Mendes.