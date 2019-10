Juventus, retroscena Mandzukic-Qatar: ecco perché è saltato l'affare

CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC QATAR - Mario Mandzukic è fuori dal progetto tecnico di Maurizio Sarri, nuovo allenatore della Juventus. Il croato, in scadenza di contratto nel 2021, è stato accostato durante la sessione estiva di calciomercato, al Manchester United e a club del Qatar.

Fino al 30 settembre scorso, diverse società asiatiche hanno provato ad acquistare il calciatore , ma alla fine l'affare non è andato in porto per decisione dello stesso Mandzukic. Adesso si riparla di un ritorno di fiamma in vista del mercato di gennaio , ma spunta un retroscena interessante che spiega perché il trasferimento in Qatar non si è concretizzato nel mese scorso. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte, l'entourage del 33enne vice campione del Mondo avrebbe chiesto cifre superiori a quelle offerte per accettare il trasferimento, ma la richiesta non è stata accolta da nessuna delle varie società. Le cose potrebbero cambiare nei prossimi due mesi, quando si riapriranno tutte le sessioni di riparazione.