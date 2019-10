GLOBE SOCCER AWARDS 2019 RONALDO MESSI / Tempo di titoli individuali con il Globe Soccer Awards 2019 pronto a premiare i calciatori e le calciatrici che si sono distinti in questo ultimo anno. L'evento si terrà il prossimo 29 dicembre in quel di Dubai e tra le varie categorie spicca naturalmente quella dedicata agli uomini che vede ben sette candidati prontissimi a darsi battaglia fino all'ultimo voto.

Non poteva di certo mancareaffiancato dal rivale di sempre Lionel, due dei candidati più autorevoli a contendere a Virgil van Dijk l'ambito premio. Con loro a completare il quadro il portoghese Bernardoprotagonista in Nations League e con il Manchester City di Guardiola oltre ad una folta rappresentanza di atleti del Liverpool composta daedoltre al già citato van Dijk.

Best Men's Player of the Year:

- Sadio Mané

- Cristiano Ronaldo

- Alisson Becker

- Virgil van Dijk

- Bernardo Silva

- Lionel Messi

- Mohamed Salah