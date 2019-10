Calciomercato, Schurrle choc: pensa al ritiro

CALCIOMERCATO SCHURRLE BORUSSIA SPARTAK - Di ritorno dal prestito al Fulham, André Schurrle in estate ha lasciato nuovamente il Borussia Dortmund in estate con la stessa formula per trasferirsi allo Spartak Mosca che vanta anche il diritto di riscatto.

Ad una settimana dal compimento dei 29 anni, tuttavia, l'attaccante tedesco campione del mondo 2014 ha fatto una rivelazione a sorpresa: "Voglio decidere di stagione in stagione se continuare a giocare oppure smettere: devo valutare se ho ancora motivazioni e se il mio fisico è in grado di reggere. Magari continuerò per un altro anno o due...".