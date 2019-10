Calciomercato Atalanta, Gomez criptico sul futuro

CALCIOMERCATO ATALANTA GOMEZ - "Sono all'Atalanta da cinque anni e da tre stagione sono il capitano di questa squadra: il club è cresciuto sotto molti aspetti ed è difficile vedermi lontano da qui". Pensieri e parole di Alejandro Gomez.

L'attaccante argentino, nel corso di una intervista rilasciata ad 'Hablamos de Futbol', è rimasto però criptico sul futuro: "Non so se chiuderò la mia carriera all'Atalanta, ma di certo una volta smesso di giocare vivrò a".

Il 'Papu' Gomez ha parlato anche del suo passato al Catania, quando era allenato dal connazionale Simeone: "Mi ha insegnato molto, mi ha fatto capire anche l'importanza della fase difensiva. Lo ringrazio per tutti gli insegnamenti, ma sua una cosa aveva torto: diceva che in Europa avrei potuto ricoprire un solo ruolo e invece sto giocando in molte posizioni".