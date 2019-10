CALCIOMERCATO INTER CAVANI FLAMENGO / Leader assoluto del Brasileirao e finalista in Coppa Libertadores, il Flamengo ha dei piani ambiziosi anche in vista della prossima stagione. Oltre all'acquisto a titolo definitivo di Gabigol, il club carioca sta valutando anche l'acquisto di un centravanti di peso e di livello internazionale.

La scorsa estate, ad esempio, la dirigenza ha effettuato un'offerta importante per Diego Costa e anche in vista della prossima sessione di mercato non ha abbandonato l'idea di regalare un grande colpo ai propri tifosi. Al punto che, secondo il giornalista Mauro Cezar di 'ESPN Brasil' e di 'UOL Esporte', la dirigenza avrebbe già chiesto informazioni su Edinson, attualmente in scadenza a giugno 2020. Accostato anche a, l'attaccante uruguaiano non ha ancora escluso nessuna ipotesi.