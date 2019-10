CALCIOMERCATO INTER KURZAWA / In scadenza di contratto a giugno 2020, Layvin Kurzawa ha raccolto sin qui pochissime soddisfazioni in stagione, disputando appena 263 minuti suddivisi in sei apparizioni in campionato.

Una situazione che sta andando stretta al terzino sinistro, ma che, secondo 'Le Parisien', non comporterà una cessione del calciatore a gennaio. Stando al quotidiano francese, infatti, l'ex Monaco avrebbe deciso di arrivare alla scadenza del contratto per lasciare ilgratis e avere così maggiori margini di manovra per strappare un ingaggio importante con la nuova squadra. Tra le pretendenti al 27enne ci sono diverse squadre europee,compresa.