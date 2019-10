CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ - Il gol di ieri contro il Brescia ha certificato l'ottimo momento di forma di Lautaro Martinez, arrivato già a quota 7 reti (cui vanno aggiunti 2 assist vincenti) tra campionato e Champions League.

Da tempo ilha messo gli occhi sul 'Toro', sponsorizzato dal connazionale, ma ai microfoni di Calciomercato.it l'agente di Lautaro ha ribadito la voglia di restare all'Inter e di prolungare il contratto. Tuttavia le cose potrebbero cambiare in estate: secondo quanto riportato dal portale argentino 'El Clarin', infatti, oltre ai blaugrana anche ilsarebbe pronto a dare l'assalto all'ex Racing Avellaneda, individuato come rinforzo primario per l'attacco. In seconda fila ci sarebbero anche i 'cugini' del City, nel caso in cui dovesse chiudersi l'avventura inglese di