CALCIOMERCATO MOURINHO ARSENAL / Continuano a rincorrersi le voci sul futuro di José Mourinho. L'ultima esperienza dell'allenatore portoghese con il Manchester United non si è conclusa certo nel migliore dei modi, ma nonostante ciò sono molte le squadre che vorrebbero affidarsi alla sua guida per raggiungere gli obiettivi stagionali.

Di recente, abbiamo smantito le voci relative al Borussia Dortmund , mentre continuano a giungere voci sul possibile ritorno in Premier dello 'Special One'. Secondo 'El Chiringhuito', infatti, l'avrebbe già avuto i primi contatti con l'ex Inter che resta un obiettivo concreto anche del. Dopo gli ultimi risultati negativi, la panchina di Unaiinizia a traballlare in maniera preoccupante per il tecnico spagnolo.