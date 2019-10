CALCIOMERCATO INTER CONTE DZEKO VIDAL / Antonio Conte è un grande allenatore, ma pure uno molto esigente. Insomma un rompiscatole di primo livello, che Marotta conosce benissimo e per questo non più di tanto sorpreso dalle sue accese lamentele, ripetutesi ieri sera dopo la vittoria col Brescia che ha riproiettato l'Inter in vetta alla classifica di Serie A almeno per una notte.Il 50enne leccese rinfaccia alla società, più o meno indirettamente e sfruttando la zavorra infortuni che si è abbattuta sulla squadra, di non aver rispettato alcune delle promesse fattegli nella primavera scorsa (se non prima) per convincerlo a sposare il progetto interista. Non solo, Conte chiede - in modo tutt'altro che diplomatico, ma oseremmo dire giustamente - rinforzi di un certo spessore nel calciomercato di gennaio per consentirgli quantomeno di provare a tenere testa alla Juventus. Tradotto: per provare a vincere lo scudetto già quest'anno.

Calciomercato Inter, Dzeko e non solo: le promesse (mancate) a Conte

Le promesse mancate nello scorso calciomercato estivo hanno almeno un nome e cognome ben precisi: Edin Dzeko. Conte voleva a tutti i costi il bomber bosniaco, già richiesto ai tempi del Chelsea, per aggiungere peso e classe al reparto avanzato. La sua idea di partenza era quella di avere un duo d'attacco composto da un mix di potenza e tecnica, nella fattispecie da Lukaku - che l'Inter è riuscita ad acquistare dopo una lunghissima trattativa e di fatto 'grazie' al no di Dybala al Manchester United - più appunto il classe '86 di Sarajevo. Che come noto alla fine ha scelto di restare alla Roma, sia perché gli fu proposto un rinnovo top (fino al 2022) e oltre certe logiche per un calciatore prossimo ai 34 anni, sia perché stufo di aspettare l'affondo decisivo di Marotta colpevole sicuramente di aver tirato troppo per le lunghe una trattativa che andava invece chiusa agli inizi di giugno, quando i giallorossi avevano necessità di realizzare delle plusvalenze in ottica bilancio. Perso Dzeko, la dirigenza ha optato per Sanchez, un giocatore completamente diverso dall'ex City e non contemplato nei piani tecnico-tattici originari del salentino. In più un giocatore in evidente parabola discendente come dimostra il suo ultimo anno e mezzo nei 'Red Devils'.

Calciomercato Inter, da Vidal a un vice Lukaku: Conte esige rinforzi per restare attaccati alla Juventus

Ora il cileno è ai box (tornerà a gennaio) a seguito dell'operazione alla caviglia e dopo un avvio comunque positivo in cui aveva dato prova di aver ritrovato un po' di quello smalto perso in Inghilterra. L'altra grande promessa fatta a Conte era un centrocampista fisico ma pure di qualità, nello specifico un elemento bravo a gettarsi negli spazi e quindi a dire la sua in zona gol. Il nome fatto dal classe '69 era probabilmente Arturo. Promessa non mantenuta un po' a causa di qualche non cessione, un po' perché il budget si era ridotto all'osso dopo gli acquisti di(per ora bocciato) e Lukaku.

Proprio il cileno rimane tra i grandi desideri dell'allenatore nerazzurro per il mercato di gennaio. Il tecnico esige rinforzi per provare a tenere lo stesso passo della Juventus di Maurizio Sarri. Conte è tifoso soprattutto di sé stesso e per tale motivo non vuole stare a guardare gli altri vincere, poi è probabile che consideri i bianconeri non così invincibili. Ma per cercare di tenere vivo il sogno scudetto servono innesti - almeno un paio - di un certo livello. Vidal, che continua a lamentarsi per il suo poco impiego, è appunto in cima alla lista ma al momento il Barcellona fa muro preferendo liberarsi di Rakitic che però non 'scalda' né Conte né la stessa Inter. Parentesi: per il croato ai margini della squadra di Valverde la richiesta è di 35 milioni di euro, mentre per il 32enne di San Joaquin potrebbe essere sui 15 milioni. L'alternativa rimane Matic del Manchester United: il serbo non trova spazio con Solskjaer ed è in scadenza a giugno, anche se gli inglesi dovrebbero avere un'opzione per il rinnovo unilaterale del contratto fino al 2021. Per allungare e rafforzare la rosa, comunque, il mister nerazzurro vuole pure un attaccante, nella fattispecie un vice Lukaku (Giroud del Chelsea potrebbe essere il preferito, però occhio a Petagna e Lasagna dell'Udinese), più forse un terzino adattabile anche nei tre di difesa. Si continua a fare il nome di Darmian, che si dice sia sbarcato al Parma proprio con la 'regia' di Marotta, ma non vanno scartate altre 'opportunità' come Caligiuri in scadenza con lo Schalke 04.