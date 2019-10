DIRETTA MILAN SPAL FORMAZIONI / Milan-Spal (ore 21) chiude la decima giornata della Serie A. Dopo la sconfitta contro la Roma, i rossoneri sono obbligati a vincere per non compromettere quasi definitivamente le ambizioni europee. L'unico indisponibile resta Ricardo Rodriguez, mentre mister Pioli ha sciolto solamente all'ultimo i ballottaggi in difesa, centrocampo e attacco. Rivitalizzata dall'ottimo pareggio contro il Napoli, la squadra allenata da Semplici spera di compiere un'altra impresa che in caso di successo significherebbe addirittura aggancio in classifica.

Calciomercato.it segue la gara di San Siro in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-SPAL



MILAN (4-3-3): G.Donnarumma; Duarte, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paquetà, Bennacer, Kessie; Castillejo, Piatek, Calhanoglu. All. Pioli

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Cionek; Strefezza, Missiroli, Murgia, Kurtic, Reca; Petagna, Floccari. All. Semplici

CLASSIFICA SERIE A: Juventus punti 26, Inter 25, Atalanta 21, Roma 19, Napoli 18, Cagliari 18, Lazio 18, Fiorentina 15, Parma 13, Bologna 12, Verona 12, Torino 11, Milan* 10, Udinese 10, Sassuolo* 9, Lecce 9, Genoa 8, Brescia* 7, Spal* 7, Sampdoria 5.

*Una partita in meno