CALCIOMERCATO INTER ATLETICO MADRID RAKITIC BARCELLONA / Inter intenzionata ad acquistare un centrocampista di livello sul calciomercato a gennaio, per accontentare le richieste di Conte. L'Inter spinge forte su Vidal e Rakitic, il Barcellona tra i due preferirebbe cedere il croato.

Oltre ai nerazzurri, anche lacontinua ad essere molto interessata, dopo aver già tentato l'acquisto in estate, in un'operazione poi non concretizzatasi. Ma entrambe le compagini nostrane devono fare attenzione, perché sul croato è rispuntato prepotente l'. Secondo 'Marca' i Colchoneros starebbero seguendo con grande attenzione l'evolversi della situazione, il quotidiano cita fonti interne al club che sosterrebbero che Rakitic sarebbe molto contento di trasferirsi a Madrid. La partita è aperta,che già stravedeva per il giocatore ai tempi delnon intende mollare.