Inter, svolta a destra: spunta una nuova pista dalla Germania

CALCIOMERCATO INTER CALIGIURI / La cura Conte ha letteralmente fatto rinascere Antonio Candreva che della rosa attuale dell'Inter è probabilmente quello che più ha beneficiato del cambio in panchina con l'arrivo del tecnico leccese. L'esterno italiano si è preso la corsia destra dove ora è titolare inamovibile e difficile da sostituire. Ci ha provato D'Ambrosio non sfigurando, ma rispetto a Candreva garantisce un minor apporto in zona offensiva e soprattutto ora è infortunato, non ci sta riuscendo Lazaro che ancora non convince e già spuntano le prime voci di calciomercato. Ultime sul mercato Inter: CLICCA QUI!

Il risultato è che la coperta si è fatta corsa anche sulla fascia, dove dietro Candreva al momento non ci sono opzioni e l'ex Lazio è costretto agli straordinari.

Troppo poco per una stagione che l'Inter vuole chiudere ai vertici, possibilmente sollevando un trofeo, ed ecco che lo sfogo di Conte che invoca interventi sul mercato potrebbe portare ad una spinta anche in questo reparto. Non a caso da giorni è rispuntata l'idea Matteo: pallino di Marotta e mai sparito dai radar del tecnico, dal Manchester United è sbarcato a Parma con l'Inter che però non lo ha mai fatto uscire dai propri radar. A gennaio può essere un'opzione in virtù anche dei rapporti tra le società, ma attenzione alle possibili occasioni sul mercato. Come quella che porta ad un'altra vecchia conoscenza di Conte: l'italo-tedesco Daniel, convocato dall'allora Ct azzurro per gli stage del 2015 e poi scomparso dai radar della Nazionale. Destro puro, in grado di giocare in tutti i ruoli sulla fascia, è in scadenza di contratto a fine stagione con loche, scrivono in Germania, è deluso dal suo rendimento in questa stagione e dunque l'ipotesi di rinnovo non è al momento sul tavolo. Classe '88, a gennaio può liberarsi a cifre contenute e rappresentare un'occasione da cogliere al volo.