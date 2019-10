Calciomercato Inter, c'è vita oltre Vidal e Rakitic: Marotta a caccia per Conte

CALCIOMERCATO INTER VIDAL ULTIME / Antonio Conte chiama, Beppe Marotta risponde. La vittoria strappata con le unghie e con i denti in casa del Brescia è l'occasione giusta per il tecnico dell'Inter per ribadire l'assoluta necessità di intervenire sul calciomercato nella finestra di gennaio per completare una rosa che ai primi infortuni si è ridotta ai minimi termini visto che le alternative, ha fatto capire senza dirlo chiaramente, non garantiscono la stessa qualità dei titolari, sovraccaricando alcuni elementi che in questo tour de force non stanno saltando praticamente neanche un minuto. "La preoccupazione di Conte è giusta, legittima e condivisa da tutti noi - ha dunque replicato l'Ad interista allo 'sfogo' dell'allenatore - Valutiamo e vedremo cosa succederà a gennaio: siamo pronti a cogliere eventuali opportunità". Ultimissime sul mercato Inter: CLICCA QUI!

Opportunità, occasioni. Soprattutto a centrocampo, dove la coperta senza la rivelazione Sensi si è fatta veramente corta. Per accedere ai sogni più grandi sarà necessaria la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, oltre alla cessione di alcuni elementi come Borja Valero che evidentemente non rientrano nel progetto tecnico.

In ogni caso qualcosa si farà in quel reparto e la conferma arriva direttamente dai movimenti interisti in queste settimane. L'attenzione, come noto, si è posata in particolar modo sul Barcellona: il preferito di Conte rimane il suo pupillo Arturoche non è felice del suo impiego con Valverde, anche se i l Barça tra lui e Rakitic preferirebbe vendere il croato che pure interessa ai nerazzurri. Ma le alternative non mancano, perché soprattutto a gennaio bisogna lavorare su più tavoli per arrivare al rinforzo giusto e alle condizioni giuste. Ecco perché va sempre tenuto d'occhio quel Nemanjain scadenza col Manchester United, ma anche un big come Luka Modric che sta perdendo quota nel progetto Real e viene accostato anche alla Juventus . Non solo. I buoni rapporti tra Marotta e il Bayern Monaco invitano a tener d'occhio lo scontento Javi Martinez , mentre al Tottenham c'è un certo Victorper il quale Conte stravedeva ai tempi del Chelsea e che ora non gioca sotto la guida di Pochettino. Potrebbe ripercorrere le orme del fratello Mariga sbarcando in nerazzurro.