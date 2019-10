Calciomercato Roma, ostacolo United su Smalling. Ma c'è il prezzo

CALCIOMERCATO ROMA SMALLING / La Roma ha voltato pagina e dopo l'addio di Manolas ha già trovato in Chris Smalling il suo nuovo muro difensivo.

Rendimento al top e intesa crescente con Mancini, ora costretto ad avanzare a centrocampo, per il centrale inglese che ha conquistato la Roma tanto che in casa giallorossa già si ragiona sulla possibilità di trattenerlo oltre la scadenza del prestito fissata per il 30 giugno 2020.

Pista non semplice, visto che come scrive 'La Gazzetta dello Sport' e viene confermato in Inghilterra, il Manchester United anche alla luce delle prestazioni fornite in Italia dal suo giocatore vorrebbe riportarlo alla base, rilanciato e tirato a lucido. La Roma però non perde le speranze ed in queste settimane proseguirà nei contatti per tentare di scardinare le resistenze dei 'Red Devils' che in questo momento valutano Smalling 15-20 milioni di euro.