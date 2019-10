CALCIOMERCATO TORINO MAZZARRI / Qualche settimana fa non ci si sarebbe mai aspettati un Torino così in difficoltà. La squadra di Mazzarri non riesce a ritrovare gioco e risultati e al momento, per le potenzialità, sta piuttosto deludendo.

Il pari in rimonta con ilnon è bastato, i granata sono nell'occhio del ciclone e il tecnico più di tutti, anche per aver citatocome esempio da seguire. La tifoseria non l'ha presa bene e ha inviato una missiva chiedendo la testa dell'allenatore. Secondo 'Tuttosport', le prossime due gare saranno decisive. ControMazzarri si gioca tutto, qualora dovessero arrivare altri risultati negativi scatterebbe l'ora dell'esonero.