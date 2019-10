CALCIOMERCATO MILAN MODRIC / Da Pallone d'Oro ed elemento assolutamente intoccabile nei piani del presidente Florentino Perez a possibile esubero. La parabola di Luka Modric sta facendo molto rumore al RealMadrid dove la situazione è tutt'altro che tranquilla e diverse stelle sono finite ai margini agitando le voci di un calciomercato che già a gennaio si preannuncia rovente. Il caso più spinoso è quello relativo a Gareth Bale, ma pure il croato non è più al centro del progetto del presidente e tantomeno del tecnico Zidane anche a causa di alcuni infortuni che lo stanno limitando in questo avvio.

Ed il fatto che nulla si sia ancora mosso per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2020 fa capire molto più di quanto non dicano già i numeri. Per le ultime notizie sul calciomercato clicca qui!

Modric, dunque, può diventare la grande occasione di mercato a gennaio per i club a caccia di un rinforzo di esperienza e classe assolute. Inter e Juventus, in questo senso, sono state le prime due squadre accostate al fuoriclasse croato: entrambe sempre attente alla possibilità di arrivare a grandi giocatori giunti agli ultimi mesi di contratto, potrebbero non farsi sfuggire un potenziale grande colpo a condizioni sostenibili. Attenzione però anche al Milan, che non è nelle condizioni di poter fare grandi investimenti e deve fare i conti con la politica stringente di Ivan Gazidis sugli over 30, ma sa che con un bell'acquisto ben piazzato può svoltare la stagione ed il progetto rossonero. Per questo 'La Gazzetta dello Sport' sottolinea che dopo il 'no' estivo di Modric a Boban l'aria sarebbe cambiata e la sensazione è che un ritorno di fiamma da parte del Milan questa volta non lo lascerebbe indifferente. Più di una semplice voce, anche se per il momento si deve attendere l'uscita allo scoperto del Real sulla questione aprendo alla cessione a condizioni vantaggiose.