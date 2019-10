p>ARGENTINA MARADONA TRONO / Accolto con tutti gli onori in qualsiasi campo dell'Argentina in cui fa tappa con il suo, Diego Armandonon si aspettava di certo l'accoglienza riservata a lui nello stadio del, squadra nella quale ha fatto una fugace apparizione da calciatore (appena 5 presenze). Al di là del calore dei tifosi, a far notizia è quanto accaduto a bordo campo: Maradona, ora alla guida del Gimnasia penultimo in classifica, non si è accomodato come di consueto in panchina ma in un apposito trono fatto trovare a bordo campo. Da lì, l'ex Pibe de Oro ha osservato tutto il match.