BRESCIA CORINI ESONERO / Una sconfitta contro l'Inter per il Brescia nella decima giornata di Serie A: sperava in qualcosa di più Eugenio Corini per mettere a tacere le voci che lo danno in bilico considerato il penultimo posto in classifica e le cinque partite senza vittorie.

In realtà la prestazione offerta dalle Rondinelle contro una delle big del campionato potrebbe aver rinsaldato, almeno momentaneamente, la posizione del tecnico: dopo un primo tempo di grande sofferenza, con l'Inter padrona del campo, nella ripresa il Brescia ha schiacciato la squadra di Conte nella propria metà campo, mettendo in difficoltà quella che è attualmente la prima forza del campionato.

Le ultime di calciomercato: CLICCA QUI!

Probabile, ma non certo considerato la fama di mangia-allenatori di Cellino, che Corini abbia un'altra chance nello scontro salvezza di domenica contro il Verona: in quell'occasione però difficilmente potrà bastare la prestazione ma serviranno punti per evitare l'esonero. In caso di cambio di guida tecnica si fa il nome di Cesare Prandelli.