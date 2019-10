CALCIOMERCATO INTER CONTE / Felice per la vittoria della sua Inter contro il Brescia, Antonio Conte ha parlato delle possibili mosse nel mercato di gennaio: "Parole Marotta? Non è questione di rasserenare, non devo essere rasserenato: bisogna fare tesoro di quello che ti capita durante il percorso.

Sono quattro mesi che sono dentro il pianeta Inter e sto iniziando a capire cosa c'è all'interno, cosa che a giugno non sapevo - spiega ai microfoni di 'Sky Sport' - Ora so che c'è e dobbiamo evitare questo tipo di situazioni. Oggi siamo primi, abbiamo fatto 25 punti: la macchina la stiamo portando al massimo dei giri e con grandissime difficoltà. Quando entri dentro una nuova situazione, scopri cose a livello di calciatore, di rosa, di tutto. Dobbiamo essere bravi a migliorare alcune cose: voglio essere onesto, la classifica è lì ma non ci deve far chiudere gli occhi o far pensare che è tutto ok. Dobbiamo migliorare per far qualcosa di importante per il futuro. Sono vittorie con la macchina al massimo, non passeggiando: questo gruppo sta andando oltre le aspettative".