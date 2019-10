CALCIOMERCATO BRESCIA INTER CORINI / Soddisfatto per la prova del suo Brescia nella gara persa stasera contro l'Inter, Eugenio Corini ha rilasciato alcune dichiarazioni: "E' stata una buona prestazione, abbiamo approcciato bene alla partita poi dovevamo assestarci e abbiamo fatto quindici minuti dove non avevamo le distanze giuste - spiega ai microfoni di 'Sky Sport' - Dopo il gol preso abbiamo iniziato a creare i presupposti per un grande secondo tempo, dove c'è stato dominio assoluto da parte nostra. Nel nostro momento migliore è arrivato il loro gol. Sono orgoglioso di quello che hanno fatto i miei giocatori, era una risposta che attendevo e non avevo dubbi. In certi momenti è complicato risalire la china e noi lo abbiamo fatto. Pochi punti? Parto sempre da un presupposto: bisogna capire la dimensione in cui siamo. Abbiamo tantissimi esordienti, se non capiamo chi siamo e da dove arriviamo diventa tutto difficile e complicato. Stiamo vivendo un periodo sfortunato per gli infortuni.

A Genova per 65 minuti la stavamo vincendo. Ci manca ancora una gara, dobbiamo giocarla e recuperarla. Gol subito? Il primo gol di Lautaro è una palla di ritorno dove la linea difensiva non è riuscita ad accorciare. Il secondo è un contrattacco e non siamo riusciti ad accorciare".

LE VOCI - "Messaggio al presidente? Ho la possibilità, attraverso voi, di spiegare quello che penso. Cerco di fare al meglio il mio lavoro, creare tensione fa solo male al Brescia - prosegue Corini - Io voglio bene al Brescia, ho ben chiaro il momento che stiamo vivendo. E' complicato fare dentro o fuori in ogni partita. E' paradossale, non ha senso e non lo merita nessuno".

BALOTELLI - "Capisco che Mario accentra tanto. Bisogna lasciarlo tranquillo, deve lavorare come sta facendo. Le cose non arrivano subito. Serve equilibrio, deve capire il contesto in cui si trova. E' un grandissimo giocatore. Il grande giocatore abbina il talento ad altri presupposti che lui sta cercando. Io posso accompagnarlo, lui deve metterci il suo".