BRESCIA INTER CONTE / Successo e primo posto per l'Inter: i nerazzurri vincono soffrendo contro il Brescia e superano la Juventus in classifica. Nel post gara Antonio Conte commenta così il match a 'Sky': "Secondo me diventa difficile parlare della partita: è la quarta in nove giorni e stanno giocando sempre gli stessi giocatori. Prendiamoci i tre punti: giochiamo bene o male non mi interessa, è la quarta partita in nove giorni. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario, c'è poco da dire ai ragazzi, bisogna solo ringraziarli.

Ora bisogna recuperare perché siamo solo a metà del percorso: sono sette partite in venti giorni, è stata un'anomalia, non ho visto altre squadre giocare in venti giorni, massimo ventuno-ventidue, mi è sembrato molto strano".

SOFFERENZA - "Certe partite bisogna vincerle con la sofferenza. Certe partite, per tante motivi e per alcune situazioni, devi essere bravo a soffrire e a reggere botta: sfido chiunque a giocare 4 partite in 9 giorni e vincere la partita. Bene così, ho ringraziato i ragazzi: mi piacerebbe avere più tempo per preparare... Complimenti al Brescia, Eugenio Corini sta facendo bene: gli auguro il meglio, è un bravissimo ragazzo, è stato mio compagno di squadra".

PREOCCUPAZIONE - "Quando ho detto sono preoccupato, penso che chiunque altro lo sarebbe: quando giocano sempre gli stessi si rischiano anche gli infortuni. Fa parte di un percorso di crescita, un percorso ce prevede anche una presa di coscienza da parte mia di certe situazioni".