BRESCIA INTER LAUTARO / Protagonista di Brescia-Inter con il gol che ha sbloccato il match, Lautaro Martinez ha parlato a 'Sky' nel post match: "E' stata una partita molto intensa. Sapevamo che sarebbe stata una parttia difficile.

Sono contento perché è arrivata la vittoria, abbiamo provato ad imporre il nostro gioco sapendo che il Brescia si sarebbe chiuso. Stanchezza? E' normale perché stiamo giocando ogni tre giorni, giochiamo con grande intensità. Siamo contenti del lavoro che stiamo facendo con il nostro allenatore. Primo posto? Giochiamo partita dopo partita, lottiamo sempre per vincere: in casa e fuori scendiamo in campo con la voglia di vincere".