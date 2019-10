SERIE A BRESCIA INTER / Vittoria e primo posto per l'Inter: sul campo del Brescia Antonio Conte ritrova i tre punti e scavalca la Juventus in testa alla classifica in attesa del match dei bianconeri contro il Genoa. Partita dalle due facce: nel primo tempo dominio nerazzurro con oltre il 70% di possesso palla anche se di grandi occasioni da gol non se ne vedono.

La più importante la sfrutta, con un po' di fortuna,: la sua conclusione trova la deviazione diche mette fuori causa

Tutte le news sul calciomercato: CLICCA QUI!

Nella ripresa, invece, il Brescia lascia negli spogliatoi la paura e stringe d'assalto la porta di Handanovic: Balotelli si rende pericoloso in un paio di occasione ma nel momento migliore delle Rondinelle arriva il raddoppio nerazzurro firmato da Lukaku. La squadra di Corini ci mette qualche minuto a superare il colpo subito ma quando lo fa trova il gol con una carambola Bisoli-Handanovic-Skriniar. I padroni di casa si buttano in avanti alla ricerca del pareggio. La rete non arriva e l'Inter può festeggiare il primo posto, almeno per una notte.

BRESCIA-INTER 1-2: 23' Lautaro (I), 63' Lukaku (I), 76' Skriniar aut. (B)

CLASSIFICA SERIE A: Inter** 25; Juventus 23 punti; Atalanta 20; Napoli 17; Roma 16; Lazio e Cagliari 15; Parma** 13; Fiorentina, Bologna e Verona** 12; Torino 11; Milan e Udinese 10; Sassuolo*; Lecce e Genoa 8; Brescia e Spal 7; Sampdoria 4

*una partita in meno

** una partita in più