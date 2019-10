CALCIOMERCATO JUVENTUS BRESCIA TONALI / Juventus, Napoli e oggi l'Inter. Sandro Tonali conferma ancora le sue grandi qualità, già apprezzate nelle prime gare di Serie A, dove si è messo in luce come uno dei migliori prospetti del torneo.

Nel match di stasera contro i nerazzurri, valevole per la decima giornata di campionato, il giovane centrocampista è finito nuovamente tra i migliori in campo come accaduto con le altre due 'big' affrontate di recente: clicca qui per restare aggiornato.

Con personalità, capacità tecniche e dinamismo, Tonali ha confermato di essere già idoneo per il salto di qualità, nonostante la sconfitta bruciante della sua squadra, che per lunghi tratti della ripresa ha messo alle corde la formazione di Conte. Scout del Manchester United erano presenti allo stadio per visionarlo, ma la sua prestazione non sarà passata inosservata altresì ai dirigenti nerazzurri, che insieme a quelli della Juventus sembrano tra i più interessati ad acquistarlo in futuro. Il 'Derby d'Italia' per Tonali si è profilato ormai da tempo: la partita di stasera è quindi una dimostrazione ulteriore sulle potenzialità della giovane stella, pronta a brillare nelle migliori squadre italiane o internazionali.