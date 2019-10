PAGELLE E TABELLINO BRESCIA-INTER: gioiello Lukaku, flop Balotelli

PAGELLE TABELLINO BRESCIA INTER / L'Inter ritrova subito la vittoria sul campo del Brescia e si riporta in vetta alla classifica in attesa della Juventus. In gol nel 2-1 finale gli ormai soliti Lautaro Martinez e Lukaku. Di Skriniar la sfortunata autorete che riapre il match. Balotelli ancora a secco. Ecco i voti del match.

BRESCIA

Alfonso 6 - Non può nulla sulla deviazione di Cistana che porta al vantaggio ospite e sul gran sinistro da fuori di Lukaku.

Cistana 5,5 - Beffa Alfonso con una sfortunata deviazione sul tiro di Lautaro Martinez, spianando di fatto la strada ai nerazzurri. Gara piuttosto difficile.

Gastaldello 5,5 - Fatica a contenere Lukaku nonostante una gara sempre attenta e ordinata. Non gli si poteva chiedere molto di più. Dal 68' Martella 5,5 - Entra e non riesce ad incidere sulla corsia sinistra. Si fa notare solo nel finale con un cross pericoloso.

Mangraviti 5,5 - È piuttosto morbido in marcatura su Lukaku in occasione del raddoppio ospite. Cala nella ripresa dopo un buon primo tempo. Dal 75' Ndoj 6 - Ha pochi palloni giocabili nei circa 20 minuti in cui è chiamato in causa.

Sabelli 6 - È sempre propositivo e lucido nelle scelte sull'out di destra. Gara di buona personalità.

Bisoli 6,5 - Riapre il match con un ottimo inserimento in area di rigore che porta all'autogol di Skriniar riscattando una prestazione fino a quel momento piuttosto sottotono.

Tonali 6 - Sale di colpi col passare dei minuti dopo un brutto avvio. È il metronomo dei suoi in mezzo al campo.

Romulo 6 - Gara di grande corsa e sostanza per il 32enne, come al solito uno degli ultimi a mollare. Generoso. Dall'86' Matri s.v.

Mateju 5,5 - Soffre la corsa e la continua spinta di Candreva ed è piuttosto bloccato sull'out di sinistra.

Donnarumma 5,5 - Svaria su tutto il fronte d'attacco e cerca il dialogo con i propri compagni senza però mai impensierire Handanovic. Inconcludente.

Balotelli 5 - Il primo squillo della sua partita arriva solo in avvio ripresa. Successivamente sbaglia anche un gol piuttosto clamoroso. Gara da dimenticare.

All. Corini 6 - Ha poco da rimproverare ai propri giocatori, autori di un ottimo secondo tempo e beffati dal gioiello di Lukaku. La sua squadra non avrebbe di certo demeritato il pareggio.

INTER

Handanovic 6 - Decisivo in due occasioni su Balotelli. Non può fare molto di più sulla sfortunata carambola che porta all'autogol di Skriniar.

Godin 6 - Gara lucida e attenta in marcatura e nelle letture difensive.

Si disimpegna con grande esperienza.

De Vrij 6,5 - Guida la retroguardia nerazzurra con autorevolezza e lucidità. Non si ricordano suoi errori difensivi.

Skriniar 6 - Riapre di fatto il match con una sfortunata carambola che beffa Handanovic, ma è la solita sicurezza nella propria area di rigore.

Candreva 6 - Costringe Mateju ad una gara di puro contenimento con la sua spinta costante sulla fascia destra. Incisivo.

Gagliardini 6 - Solita gara di sostanza in mezzo al campo nonostante l'eccessivo nervosismo del finale di primo tempo.

Brozovic 6 - Riscatta la pessima prestazione offerta contro il Parma gestendo bene la palla e guidando la manovra nerazzurra. Metronomo.

Barella 6,5 - Anche lui ha un'ottima gestione del pallone ed è sempre lucido nelle scelte anche quando pressato. Crescita costante per il classe 1997.

Asamoah 5,5 - Sbaglia numerosi palloni ed è spesso in ritardo nei confronti del diretto avversario. Gara di grande sofferenza per l'esterno ghanese. Dall'81' Biraghi s.v.

Lautaro Martinez 7 - È in grandissima fiducia, tenta la conclusione da lontano e trova il gol del vantaggio con una fortunata deviazione. Nella ripresa si mette a disposizione dei propri compagni.

Lukaku 7,5 - Trova un super gol da fuori nel peggior momento dei suoi, decidendo di fatto il match dopo un primo tempo piuttosto sottotono. Sinistro d'autore. Dall'86' Esposito s.v.

All. Conte 6,5 - Tre punti sofferti che riportano i nerazzurri in vetta alla classifica in attesa della Juventus. Squadra cinica questa sera e pareggio con il Parma già alle spalle.

Arbitro: Fabbri 6 - Il Brescia reclama almeno un paio di rigori per falli di mano che non ci sono, ma la sala Var conferma tutte le sue decisioni. Forse poteva fare meglio solo nella gestione dei cartellini nel finale di primo tempo.

TABELLINO

BRESCIA-INTER 1-2

Brescia (3-5-2): Alfonso; Cistana, Gastaldello (68' Martella), Mangraviti (75' Ndoj); Sabelli, Bisoli, Tonali, Romulo (86' Matri), Mateju; Donnarumma, Balotelli. All. Corini

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah (81' Biraghi); Lautaro Martinez, Lukaku (86' Esposito). All. Conte

Arbitro: Michael Fabbri (Sez. di Ravenna)

Marcatori: 23' Lautaro Martinez (I), 63' Lukaku (I), 76' aut. Skriniar (B)

Ammoniti: 26' Candreva (I), 44' Gagliardini (I), 45' Cistana (B), 45'+1 Mateju (B), 62' Skriniar (I), 79' Ndoj (B), 88' Balotelli (B)

Espulsi: -