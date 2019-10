BRESCIA INTER BALOTELLI / Mario Balotelli era uno dei calciatori più attesi in Brescia-Inter: nei primi minuti di gioco, l'attaccante delle Rondinelle si è visto poco toccando pochissimi palloni. Unica azione degna di nota una discesa personale conclusa con un tiro ribattuto dalla retroguardia nerazzurra.

La prestazione dell'ex attaccante di Inter e Milan è stato al centro del dibattito sui social con molti tifosi che criticano la sua prestazione. Ma anche allo stadio il nome di Balotelli è risuonato in maniera non piacevole: dopo la rete di Lautaro, dallo spicchio di stadio occupato dai sostenitori interisti sono partiti insulti per il numero 45 del Brescia.

CLICCA QUI per tutte le news sul calciomercato Inter!