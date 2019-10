Calciomercato, Ibrahimovic torna in Spagna? Tutti i possibili scenari

CALCIOMERCATO IBRAHIMOVIC SPAGNA / “Spagna, indovina? Sto tornando”. Zlatan Ibrahimovic ha alimentato nuovi rumors sul suo imminente ritorno in Europa questo pomeriggio, con un’enigmatica storia Instagram. Nella penisola iberica tutti si chiedono quale club potrebbe accogliere lo svedese, ben consci che, probabilmente, il suo messaggio potrebbe essere legato a qualche evento pubblicitario.

Sfogliando la margherita, sarebbero subito da escludere i tre giganti del campionato. Il Real Madrid, per quanto abbia bisogno di qualche gol in più, visto il suo delicato momento difficilmente potrebbe accogliere a cuor leggero un 38enne, andando in totale antitesi con la sua recente politica di acquisti giovani, col sogno Mbappé ancora ingombrante nel cassetto.

Il Barcellona con Ibra ha già vissuto una tormentata storia e una minestra riscaldata, magari da vice Suarez, viene definita un’ipotesi fantasiosa e poco più.

I colchoneros di, invece, alternano giàed avrebbero ben poco spazio da offrirgli.

Potrebbe essere affascinante un’avventura nel Valencia, che se riuscisse a scalzare una tra Chelsea e Ajax dai primi posti del gruppo H, potrebbe regalargli il ritorno in Champions League dagli ottavi di finale. Nella società Che, però, non si muove foglia che Jorge Mendes non voglia: anche in questo caso, ipotesi complessa.

Altri club potrebbero farci un pensiero (magari il Siviglia di Monchi), ma dovrebbero fare i conti con il limite salariale imposto da LaLiga e le richieste di Zlatan. L’ex di Inter, Juve e Milan, recentemente, ha confessato il suo desiderio di tornare a giocare in Europa e vestire la maglia del Napoli, confermato dallo stesso Aurelio De Laurentiis. La Serie A resta in cima alle sue priorità, quindi, ma non va nemmeno escluso che il tira e molla di queste settimane possa portare a un rinnovo in extremis con il Los Angeles Galaxy.

