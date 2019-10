SERIE A PARMA VERONA / Si apre al 'Tardini' di Parma la decima giornata di Serie A con i padroni di casa di D'Aversa che hanno ospitato il Verona di Juric. Il match si sblocca praticamente subito con il jolly pescato da fuori area da Lazovic dopo appena 10 minuti che fredda Sepe. La reazione ducale non tarda ad arrivare ed è integralmente firmata da Gervinho che prima va vicino al pari di testa e poi alla mezz'ora impegna con un destro violento Silvestri. Sul finale di frazione è però l'Hellas ad andare più vicino al gol con Kumbulla che chiama Sepe all'intervento. In avvio di ripresa arriva l'occasione più nitida della gara del Parma con Gervinho che si mette in proprio e dall'interno dell'area trova un bolide di destro che si stampa sulla traversa a Silvestri battuto. Nei minuti seguenti sale quindi in cattedra proprio l'estremo difensore di Juric prima su Dermaku e poi su Karamoh.

Non bastano le sostituzioni ed un finale rovente per cambiare il punteggio finale che premia a conti fatti il gol iniziale di Lazovic.

Parma-Verona 0-1

MARCATORI: 10′ Lazovic (V)

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella (75′ Sprocati); Kucka, Brugman, Barillà (59′ Hernani); Karamoh, Kulusevski, Gervinho. In panchina: Colombi, Alastra, Camara, Adorante. Allenatore: Roberto D’Aversa

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso (90' Danzi), Lazovic; Verre (62′ Pessina), Salcedo (46′ Zaccagni); Stepinski. In panchina: Berardi, Radunovic, Vitale, Henderson, Di Carmine, Wesley, Empereur, Tutino, Adjapong. Allenatore: Ivan Juric

ARBITRO: Gianluca Manganiello di Pinerolo

AMMONITI: Kumbulla, Faraoni, Amrabat, Veloso, Zaccagni (V), Gervinho (P)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 23 punti; Inter 22; Atalanta 20; Napoli 17; Roma 16; Lazio e Cagliari 15; Parma** 13; Fiorentina, Verona** e Bologna 12; Torino 11; Milan e Udinese 10; Sassuolo* 9; Lecce e Genoa 8; Brescia* e Spal 7; Sampdoria 4

*una partita in meno **una partita in più