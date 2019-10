NAPOLI INFORTUNIO GHOULAM COMUNICATO UFFICIALE / Non trova pace Faouzi Ghoulam. Autore di sole cinque presenze in questi primi mesi stagionali, il terzino sinistro deve fare i conti con un nuovo problema fisico: clicca qui per restare aggiornato.

Tramite una nota ufficiale sui profili social, infatti, ilha aggiornato i tifosi sullo stato di forma del calciatore: "Ghoulam non prenderà parte al ritiro con la squadra a causa di un risentimento muscolare riscontrato al termine dell’allenamento di questa mattina. Il calciatore nel pomeriggio si è sottoposto ad una risonanza magnetica". Commentando il comunicato della società, non sono mancate le critiche dei tifosi verso, reo, secondo alcuni, di averlo messo ai margini del suo progetto tecnico.