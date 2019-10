NAPOLI DE LAURENTIIS / Il Napoli fatica a decollare: gli azzurri dopo il pareggio sul campo della Spal hanno mancato l'avvicinamento a Juventus e Inter e hanno visto l'Atalanta allontanarsi ancora di più.

Proprio in bergamaschi saranno ospiti domani sera al San Paolo in un match che per la squadra di Ancelotti può definirsi già decisivo in ottica campionato: in vista della sfida infrasettimanale il presidente Aurelioha voluto stare vicino alla squadra. !

Arrivato nel pomeriggio a Castelvolturno, il numero uno del club azzurro ha deciso di restare con la squadra e cenare con Ancelotti e i calciatori. Una presenza che dimostra l'importanza del match di domani sera considerata la classifica e lo stato di forma della formazione di Gian Piero Gasperini.