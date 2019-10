REAL MADRID HAZARD RONALDO MAGLIA / Il colpo da novanta dell'ultima estate di calciomercato è stato senza dubbio Eden Hazard.

Il belga è arrivato alla corte dialdopo un lungo tira e molla come confermato alla Tv ufficiale del club: "Dopo il mondiale 2018 volevo già lasciare Londra per venire al Real Madrid ma non fu possibile. Parlai sia con Florentino Perez che con Modric e capii che al Bernabeu mi volevano tutti".

NUMERO 7 - "Portare questo numero dopo Cristiano non è facile, ha molta storia".