BORUSSIA DORTMUND INFORTUNIO GOTZE INTER / Ancora una tegola per il Borussia Dortmund che nel corso dell'ultima sfida di Bundesliga giocata contro lo Schalke 04 ha perso anche Mario Gotze, uscito al 58' per un problema al braccio.

Dopo tanta preoccupazione quest'oggi il BVB ha diramato una breve nota su Twitter evidenziando la microfrattura all’avambraccio ed una distensione del legamento del polso dello stesso campione del mondo teutonico. Tutto sommato non è comunque nulla di grave per Gotze che non dovrebbe correre grossi rischi in vista della sfida di Champions contro l'Inter della prossima settimana.