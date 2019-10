CALCIOMERCATO JUVENTUS NAPOLI ISCO PREZZO / Il futuro di Isco sembra sempre più lontano dal Real Madrid. Ancora una stagione complicata per i 'Blancos' ma anche per il fantasista spagnolo che ha fin qui collezionato appena 4 apparizioni in Liga, complice anche un fastidioso infortunio. Troppo poco comunque per il numero 22 di Zidane che già la scorsa estate è sembrato in procinto di lasciare la Spagna con la Juventus alla finestra ed attenta ai movimenti di casa Real.

Stando a quanto rivelato dal 'Mundo Deportivo' il Madrid non dovrebbe opporsi ad una possibile partenza dell'ex Malaga nel prossimo mercato invernale a patto che venga soddisfatta la richiesta di 70 milioni di euro. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Manchester City, Arsenal e Juventus sono i club che hanno provato a prelevare l'andaluso ma la verità è che per il momento non sembrano arrivate offerte per il calciatore che ha un contratto fino al 2022. In Italia oltre ai bianconeri di Sarri anche il Napoli avrebbe messo gli occhi su Isco ma in ottica estiva, quando potrebbe rientrare in una eventuale maxi operazione anche il cartellino di Fabian Ruiz, seguito con attenzione dal Real.