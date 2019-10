CALCIOMERCATO MANCHESTER CITY SANE OYARZABAL / Per tutta l'estate si è parlato del possibile addio di Leroy Sane al Manchester City in direzione Bayern Monaco. Un trasferimento poi saltato per il grave infortunio occorso all'esterno tedesco che dovrebbe ugualmente lasciare la Premier nei prossimi mesi. Secondo quanto sottolineato da 'Sky Deutschland' il City sarebbe ormai pronto a perdere il fenomeno ex Schalke 04 ancora desideroso di accasarsi in Baviera.

Al suo posto per Guardiola ci sarebbe il talentino della, Mikelche ha impressionato nelle ultime due stagioni con il club ma anche in nazionale.

Il club basco vorrebbe trattenere l'attaccante, che ha però nel contratto in scadenza 2024 una clausola rescissoria di 67 milioni di sterline che in caso di pagamento farebbe passare la palla dritta tra le mani dell'esterno iberico.