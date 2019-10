Milan-Spal, Pioli pronto a cambiare: la probabile formazione

MILAN SPAL PIOLI FORMAZIONE / Il Milan è chiamato a reagire contro la Spal dopo i passi falsi contro il Lecce e la Roma. Mister Pioli è pronto a cambiare qualcosa per provare a svoltare e portare a casa punti pesanti contro la Spal. Da ieri sono tornati in gruppo sia Caldara che Bonaventura ma solo per quest'ultimo dovrebbe esserci spazio ma non è detto che sia dall'inizio. A centrocampo però si scalda Bennacer pronto a prendere il posto di Biglia.

Dopo le deludenti prestazioni di Conti e Calabria salgono le quotazioni di. Il brasiliano darebbe stabilità al pacchetto arretrato. In avanti solito ballottaggio-Leao con il primo che adesso appare in vantaggio. Nessun dubbio su, qualcuno in più invece per Suso anche se al momento lo spagnolo è il favorito sul connazionale

Milan - Donnarumma; Duarte, Musacchio, Romagnoli, Theo; Paqueta, Bennacer, Kessie; Suso (Castillejo), Piatek (Leao), Calhanoglu