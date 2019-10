CALCIOMERCATO JUVE INTER MILAN MULELE / C'è la fila per Adam Mulele, astro nascente del calcio spagnolo in forza al Monaco.

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it , il baby talento spagnolo piace a molte big europee -in testa - comprese alle italiane. Il 15enne è un centrocampista offensivo di piede mancino che viene impiegato da esterno oppure vicino alla prima punta. Cresciuto nele passato per il, di recente il classe 2004 ha firmato un contratto triennale con il club del Principato che proverà a non farselo strappare tanto facilmente. La base d'asta sarebbe stata fissata sui 280mila euro, cifra comunque destinata ad aumentare.