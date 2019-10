LIVERPOOL MILNER SONNO VAR / Il Var in un modo o nell'altro ha rivoluzionato il modo stesso di concepire il gioco del calcio. Un cambiamento che non piace affatto a James Milner, centrocampista del Liverpool che ne ha parlato al 'The Guardian': "Non sono affatto un fan, questo si può mettere per iscritto. Penso che ci sia ancora troppo dibattito sul VAR.

La Goal Line Technology è incredibile, una decisione istantanea: bianco o nero. Ma è molto difficile utilizzare il VAR quando vi sono opinioni diverse su un episodio. Poi parliamo dell'atmosfera: segni, boato del pubblico e poi attesa per il VAR. E' normale?".

SONNO - "Anni fa abbiamo iniziato ad usare un'app che ci registra nel sonno: abbiamo scoperto che mentre dormo parlo in spagnolo. Robertson invece emette diversi rumori: sembra di stare in una fattoria".