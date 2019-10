p>CALCIOMERCATO FIORENTINA TONALI IBRAHIMOVIC COMMISSO / La nomina di Roccoa presidente dellaha sicuramente alzato l'asticella delle aspettative dei tifosi viola: in estate è arrivato un giocatore dalla fama mondiale come Frankma l'italo americano non ha nessuna intenzione di fermarsi qui. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Al mercato della Fiorentina sono stati accostati così altri giocatori importanti come Tonali e Zlatan Ibrahimovic. Intervenuto sulle frequenze di 'Radio Toscana', Commisso però non si è sbilanciato più di tanto: ''Sono sogni, non saprei ancora. Chi al posto di Chiesa? Non so niente, non abbiamo parlato con lui, è stato fatto quello che avevo detto. Le cose si fanno insieme".