SERIE A TIFOSI CLASSIFICA MEDIA SPETTATORI / E' aumentato il numero di persone che nel weekend e non solo si reca allo stadio. A dirlo sono i dati che fornisce la Lega Serie A: facendo riferimento alle prime nove giornate di campionato, la media è salita a 27.134 spettatori a partita. L'Inter si conferma la squadra con il maggior seguito: 64.271 spettatori come affluenza media. Sorprende in positivo il Milan: nonostante un avvio a dir poco pessimo, con tanto di cambio di allenatore, i rossoneri si piazzano alle spalle dei cugini con 56.050 spettatori. Sull'ultimo gradino del podio c'è la Juventus: 39.651 spettatori. Bene anche la Fiorentina, quinta dietro la Roma con 35.728.

Degno di nota anche il, mentre l'sarebbe 14esima anziché 18esima se si contasse solo la media spettatori delle gare disputate nel nuovo stadio. Per concludere, sorprende invece in negativo ilAzzurri solo sesti in classifica: l'affluenza media al 'San Paolo' è di 35.636. Ecco la classifica completa:

1 INTER - affluenza media 64.271 spettatori

2 MILAN - 56.050

3 JUVENTUS - 39.651

4 ROMA - 36.747

5 FIORENTINA - 35.728

6 NAPOLI - 35.636

7 LAZIO - 33.875

8 LECCE - 24.674

9 BOLOGNA - 24.188

10 UDINESE - 22.003

11 TORINO - 21.549

12 GENOA - 21.465

13 SAMPDORIA - 20.612

14 VERONA - 17.426

15 PARMA - 15.802

16 CAGLIARI - 15.729

17 BRESCIA - 15.000

18 ATALANTA - 14.486 (2 partite giocate in campo neutro e 2 partite giocate in casa)

19 SPAL - 13.030