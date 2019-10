Serie A, classifica infortunati: Roma davanti a Napoli e Juventus

SERIE A CLASSIFICA INFORTUNATI ROMA NAPOLI JUVENTUS / Il campionato di Serie A entra nel vivo, con la 10a e 11a giornata in programma nel corso di questa settimana. Il turno infrasettimanale e quello successivo diranno molto sulle aspirazioni di classifica di tutte le squadre, la difficoltà ulteriore per gli allenatori riguarderà la rotazione degli uomini. Con l'aumentare degli impegni aumentano anche gli infortunati, non poche squadre sono in vera e propria emergenza. Infermeria piena per la Roma, il weekend di campionato ha portato brutte notizie anche in casa Napoli con il lungo stop di Malcuit. Tra le più colpite negli ultimi giorni anche il Parma, con ben tre stop nell'ultima settimana (Gagliolo, Cornelius, Grassi), e il Milan, dove si sono fermati Ricardo Rodriguez e Caldara.

Serie A, la classifica degli infortunati: Roma, Napoli e Juventus tartassate

Ecco la nuova classifica degli infortunati, guidata sempre dalla Roma, arrivata ormai a quota 15, con ile laa seguire.

I giallorossi hanno incrementato la loro lunga lista con lo stop per Juan Jesus, si è fermato anche Pjanic in casa bianconera anche se per il bosniaco non dovrebbe trattarsi di nulla di grave. Crescono gli indisponibili anche per Juric, con il Verona che nella non indiviabile classifica ha raggiunto la seconda posizione a quota 10, dove c'è anche il Sassuolo di De Zerbi. Se la passa male anche il Lecce che ha toccato quota 9 così come il Torino. Agli ultimi posti della classifica, l'Inter, che conta solamente cinque infortuni in tutto (ma il trend si va facendo negativo, con quattro stop nelle ultime tre settimane, tra cui quello prolungato di Sanchez) e l'Atalanta, che ha risentito soltanto di quattro assenze per infortunio.

ROMA 15 NAPOLI, JUVENTUS, PARMA, VERONA, SASSUOLO 10 TORINO, LECCE 9 CAGLIARI, MILAN, GENOA, BRESCIA 8 LAZIO 7 SAMPDORIA, UDINESE, SPAL, FIORENTINA, BOLOGNA 6 INTER 5 ATALANTA 4