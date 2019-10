CALCIOMERCATO REAL MADRID ZIDANE BALE / Dopo la trattativa saltata all'ultimo secondo con lo Jiangsu Suning in estate, in casa Real Madrid è scoppiato nuovamente il caso Bale dopo l'esclusione del gallese nella gara di Champions League contro il Bruges.

Nelle ultime ore si è parlato di un suo possibile approdo in Cina e di una trattativa avanzata con lo Shanghai Shenhua , club in cui milita tra gli altri l'ex romanistama ci ha pensato Zinedinea spegnere le voci intervendo in conferenza stampa. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Ecco le sue parole: ''Ho un buon rapporto con Bale. Non pensa di andarsene, si allena ma se non è disponibile non lo convoco. Sono state detto e scritte molte cose, il casino si crea perché si parla molto ma quando è al 100% si fa valere per quello che è: un giocatore coinvolto e che gioca bene per la squadra. Ha avuto il permesso dal club di viaggiare, punto. Se n'è andato perché non è disponibile, ma non parla mai di andarsene e quando può giocare lo fa e Bale ha giocato molte partite. In ogni caso, non posso dire ora cosa sta succedendo. Lui ha il diritto di gestire un problema personale, punto".