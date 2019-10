CALCIOMERCATO MILAN OSIMHEN SOUMARE LILLA / Rafael Leao potrebbe essere solo il primo nome sull'asse Lilla-Milan. L'attaccante portoghese, una delle poche note positive in questo inizio di stagione del Milan, ma l'asse con la Francia potrebbe farsi sempre più caldo. Il club rossonero valuta attentamente Victor Osimhen, attaccante nigeriano già da tempo nella lista degli scout rossoneri. Con la maglia dei 'Dogues', il giovane africano sta dimostrando grandi cose e il Milan starebbe seriamente pensando ad acquistarlo, anche se la concorrenza non manca.

Osimhen non è però l'unico nome che piace al club meneghino. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

In casa Lilla il Milan segue attentamente anche Zeki Celik, terzino destro turco, ma un'altra occasione dal club francese potrebbe arrivare a centrocampo. Si tratta di Boubakary Soumare. Centrocampista centrale box-to-box classe 1999, Soumare può rappresentare l'occasione ideale per il club rossonero vista l'età e il costo. Il centrocampsita franco-senegalese è infatti in scadenza di contratto e ancora non ha prolungato il proprio accordo con il club. Visti i buoni rapporti con il club transalpino, il basso costo e l'età del giocatore, Soumare può rappresentare una grande occasione per il Milan. Attenzione però alla concorrenza: sul transalpino ci sarebbe soprattutto il Manchester United, che, come riporta il 'Daily Mail', starebbe pensando a lui soprattutto nel caso di una cessione di Pogba.