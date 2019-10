CALCIOMERCATO BOLOGNA IBRAHIMOVIC / L'annuncio diramato qualche ora fa da Zlatan Ibrahimovic sui suoi canali social non ha fatto altro che mischiare ancora di più le carte in vista del suo futuro. L'attaccante svedese, sotto contratto con i L.A.

Galaxy fino al 31 dicembre 2019, ha ancora voglia di mettersi in gioco in Europa e secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', ildi Sinisacoltiva ancora il sogno di portarlo al Dall'Ara nonostante il forte interesse del Napoli di De Laurentiis . Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Ma non solo perché il tecnico serbo si aspetta a gennaio ulteriori rinforzi. Oltre a Nicolas Dominguez, centrocampista in arrivo dal Velez Sarsfield, la dirigenza rossoblù starebbe lavorando per puntellare la rosa anche con l'arrivo di un altro difensore centrale in più.