SASSUOLO FIORENTINA MONTELLA RIBERY / La Fiorentina va sul campo del Sassuolo senza Ribery e Montella, entrambi squalificati dopo il match contro la Lazio. Il tecnico viola ha parlato in conferenza stampa e dopo essersi soffermato sulla sua espulsione ("Sono andato fuori dalle righe, ora abbassiamo i toni"), ha parlato dell'attaccante francese: "Ha sbagliato - dice in merito alle proteste a fine gara che gli sono costate tre giornate di squalifica - e accettiamo la sentenza: la società non crede sia giusto fare appello, anche se ha chiesto scusa a tutti.

Con lui c'è un bel rapporto, mi aspettavo che potesse risentirne un po' - continua Montella riferendosi alla reazione post sostituzione - ma ci siamo chiariti: ha capito che è andato un po' fuori le righe. E' venuto qui per mettersi in gioco, nella testa è ancora un campione ma devo fare valutazioni oggettive e preservare un calciatore di 36 anni: il fisico può non supportarlo, soprattutto dal 70' in poi. Cinque minuti prima del cambio si era fatto massaggiare perché aveva un risentimento al polpaccio: se avessi saputo come avrebbe reagito a fine gara, non lo avrei tolto e avrei rischiato che si infortunasse".

Ultimissime sul calciomercato: CLICCA QUI!

SASSUOLO - "Ora pensiamo a ripartire: ci aspetta un impegno tosto ma vogliamo rialzarci. Non dobbiamo perdere l'entusiasmo ma continuare a sognare consapevoli che stiamo facendo un lavoro serio e con una visione".