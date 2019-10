DIRETTA UDINESE ROMA FORMAZIONI / Nella decima giornata di Serie A, Udinese-Roma mette di fronte due squadre dagli stati d'animi contrapposti. Reduci dalla vittoria in casa contro il Milan, i giallorossi hanno recuperato Cengiz Under, rientrato nella lista dei convocati dopo l'infortunio d'inizio settembre. In difesa, si ferma Juan Jesus per un risentimento muscolare.

I friulani devono farsi perdonare la clamorosa disfatta per 1-7 in casa dell'. Una sorta di ultima spiaggia per Igor, che dovrà fare a meno dello squalificato Opoku. Calciomercato.it seguirà la partita della Dacia Arena in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI UDINESE-ROMA

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Ter Avest, De Paul, Jajalo, Mandragora, Sema; Lasagna, Okaka. All. Tudor

ROMA (4-2-3-1): Lopez; Santon, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

CLASSIFICA SERIE A: