LAZIO TORINO IMMOBILE LEIVA INZAGHI / Allarme in casa Lazio: "Lucas Leiva e Immobile hanno degli acciacchi e dovremo valutare attentamente il loro utilizzo". Così Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino. Il tecnico della Lazio ha sottolineato come i due giocatori siano a rischio per la gara di domani in programma all'Olimpico. "Tra oggi e domani dovrò valutare attentamente i miei giocatori" ha dichiarato Inzaghi.

Sulla sfida vinta contro la: "Abbiamo vinto una gara importante, ma anche a Firenze, così come a Glasgow, abbiamo commesso degli errori che dovremo cercare di non ripetere". Sulle critiche: "Bisogna saperle accettare, fanno parte del nostro lavoro. Credo sia importante andare avanti con le proprie idee". Sul possibile undici contro il Torino: "Immobile e Leiva sono da valutare. Ciro è il nostro bomber, dipendiamo da lui. Dobbiamo cercare di portare più uomini in zona gol.si allenano bene, Jony può fare anche la mezz'ala con il rientro di? Lui e Immobile sono i titolari della nazionale, ho grande stima di lui, ma mi auguro Ciro possa fare meglio domani".