CALCIOMERCATO INTER VIDAL BARCELLONA / Tra lui e Rakitic, il Barcellona preferirebbe cedere il croato, come raccontato da Calciomercato.it, ma Arturo Vidal non nasconde la sua insoddisfazione per il momento vissuto in blaugrana. Il centrocampista cileno, obiettivo di mercato dell'Inter, racconta a 'El Mercurio' come sta vivendo l'attuale situazione: "Lavoro duro per non lasciare questo club e raggiungere i nostri obiettivi stagionali. Al momento non sono felice, ma sto cercando di ribaltare la situazione e conquistare un posto da titolare.

Ho lavorato sodo per tutta la carriera, non è ancora arrivato il mio momento ma sono calmo: so che arriverà".

Intanto vive da 'panchinaro': "Non so darmi una spiegazione. Ci sono diversi modi di vedere il calcio. Non sono felice di questa situazione, ma decide l'allenatore. Io cerco di aiutare la squadra quando sono chiamato in causa, mi alleno al meglio. Mi concentro per migliorare i dettagli, sono sempre stato titolare e mi sono guadagnato l'affetto di compagni e allenatori".

Impossibile non parlare di Conte con il quale si è imposto nel grande calcio e che lo vorrebbe con lui all'Inter: "Ricordo molte cose belle vissute insieme a lui. Grazie al suo aiuto ho fatto il salto di qualità. Nel calcio, la cosa più importante è la fiducia e se un allenatore così ti dà fiducia, ti fa migliorare molto".