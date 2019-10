CAGLIARI BOLOGNA MARAN RAGATZU / Sono 25 i convocati di Rolando Maran per la sfida in programma domani tra Cagliari e Bologna. I sardi puntano a confermarsi come sorpresa del campionato.

In attacco torna a disposizione Daniele

I convocati:

Rafael, Aresti, Olsen, Pisacane, Pinna, Walukiewicz, Mattiello, Klavan, Cacciatore, Pellegrini, Faragò, Lykogiannis, Cigarini, Nandez, Nainggolan, Oliva, Birsa, Rog, Ionita, Castro, Deiola, Cerri, Ragatzu, Joao Pedro, Simeone.